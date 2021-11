Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41) scheinen sich immer näherzukommen. Schon seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass zwischen dem Saturday Night Live-Star und der Keeping up with the Kardashians-Beauty etwas läuft. Die beiden wurden bereits mehrfach zusammen gesehen und wirkten dabei ganz schön vertraut miteinander. Jetzt verbrachte das angebliche Paar zur Feier von Petes 28. Geburtstag erneut einen gemeinsamen Abend.

Zum Ehrentag des "King of Staten Island"-Darstellers versammelte sich jetzt eine Gruppe von prominenten Gästen: Neben Kim war auch ihre Mutter Kris Jenner (66) mit dabei sowie der Rapper Flavor Flav (62), der ein paar Schnappschüsse der Feier auf Instagram teilte. Wird die angebliche Romanze zwischen Pete und der Ex von Kanye West (44) etwa ernster, jetzt, wo der 28-Jährige ihre Mutter kennengelernt hat?

Seit der Comedian und die vierfache Mutter bei SNL zusammen in einem Sketch aufgetreten sind, scheinen sie fast unzertrennlich zu sein. Pete war zuvor bereits mit prominenten Damen wie Kate Beckinsale (48) und Ariana Grande (28) liiert – Kim hingegen machte erst vor wenigen Monaten ihre Trennung von ihrem Noch-Ehemann Kanye öffentlich.

Getty Images, Getty Images Collage: Pete Davidson und Kim Kardashian

Instagram / flavorflavofficial Rapper Flavor Flav und Comedian Pete Davidson

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

