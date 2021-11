Sandy Mölling (40) ist froh darüber, das The Masked Singer-Abenteuer nicht verpasst zu haben. Am Samstagabend lieferten sich die verbliebenen Kandidaten ein heißes Rennen um den Sieg der Gesangsshow. Am Ende gewann Alexander Klaws (38) alias Mülli Müller – ließ damit also auch Raupe Resi hinter sich. Die Zweitplatzierte ist keine Geringere als No Angels-Star Sandy. Trotz der knappen Niederlage ist sich die Sängerin sicher: "The Masked Singer" war ein voller Erfolg.

Auf einer Pressekonferenz im Anschluss ans Finale, bei der auch Promiflash anwesend war, kam die 40-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Vor allem das Versteckspiel habe ihr in den vergangenen Wochen große Freude bereitet. "Das macht riesig Spaß. Auch wenn die Leute mich leider schon sehr schnell vermutet haben – was ich total schade finde und gerne verhindert hätte", plauderte sie aus. Anschließend hielt sie dann begeistert fest: "Ich finde, das ist eine ganz tolle Sendung! Das macht Spaß und auch noch mit Musik. Ich liebe das!"

Obwohl sie Kostüme toll finde, musste die Popstars-Bekanntheit zugeben, dass sie Probleme hatte, ihr XXL-Outfit über die Bühne zu schleppen. "Als Musical-Darsteller kennt man das zwar mit den Kostümen, aber das hier? Meine liebe Resi könnte echt mal ein bisschen abspecken. Ich habe hier locker 40 bis 45 Kilo auf dem Buckel, und das macht sich bemerkbar", stellte Sandy klar. Schon nach wenigen Sekunden im Rampenlicht sei sie außer Puste gewesen – aber trotz allem total mit ihrem Kostüm verschmolzen.

Getty Images Die No-Angels-Stars Nadja, Lucy, Sandy und Jessica, 2007

Getty Images Sandy Mölling und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images Die "The Masked Singer"-Raupe

