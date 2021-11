Sarafina Wollny (26) schwelgt in Erinnerungen. Im Mai wurde die Tochter von Silvia Wollny (56) zum ersten Mal Mutter. Während der Schwangerschaft war es jedoch zu Komplikationen gekommen, weshalb die Zwillinge mithilfe eines Notkaiserschnitts zehn Wochen zu früh entbunden wurden. Im Netz hält die Blondine ihre Fans nun kontinuierlich über die Entwicklung der beiden auf dem Laufenden. Jetzt teilte Sarafina allerdings einige ältere Babyfotos ihrer Frühchen aus der Klinik.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine nun ein kurzes Video, in dem sie einige intime Einblicke in die erste Zeit mit ihren Söhnen gab. "Wie stolz wir auf euch sind, können keine Worte beschreiben", kommentierte die 26-Jährige, augenscheinlich noch immer überwältigt, die Schnappschüsse. Casey und Emory seien bereits von der ersten Sekunde an echte Kämpfer gewesen, die Peter (28) und Sarafina nun mit unendlich viel Liebe erfüllen.

Zuletzt hatte die TV-Persönlichkeit ihrer Community derweil berichtet, dass ihr Nachwuchs nachts total unkompliziert sei und sich die Eltern demnach meist über erholsamen Schlaf freuen dürfen. "Teilweise schlafen sie durch und sonst melden sie sich ein- bis zweimal die Nacht", erzählte Sarafina in einer Instagram-Fragerunde.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina, Casey und Emory Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Casey und Emory Wollny im Mai 2021

