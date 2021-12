Ob Lovelyn Enebechi (25) wohl bald einen kleinen Nachwuchssportler auf die Welt bringt? Die Gewinnerin der achten Germany's next Topmodel-Staffel ist derzeit in anderen Umständen. Inzwischen ist das Model im siebten Monat seiner Schwangerschaft angekommen und der Nachwuchs wird immer aktiver. Das im Moment kürbisgroße Baby legt im Bauch seiner Mama schon richtige Sporteinheiten ein – wie diese jetzt im Netz preisgibt.

In ihrer Instagram-Story erzählt Lovelyn ihren Followern stolz, dass ihr Sohn gerade einen richtigen Wachstumsschub hat. In einer App hat die ehemalige Castingshow-Kandidatin gelesen, dass ihr Bauch nun pro Woche einen Zentimeter wachsen soll. Außerdem berichtet sie: "Der Kleine ist superaktiv. Sei es, dass er wach ist und tritt, sich bewegt im Schlaf oder auch einfach mal eine komplette Drehung in meinem Bauch macht."

Lovelyn freut sich über die ganze Bewegung in ihrer Körpermitte, aber: "Ich merke das schon, dass mir das viel Energie raubt." Eine eigentlich anstehende Sporteinheit sagte die dunkelhaarige Schönheit nun erst einmal ab – sie will da auf ihren Körper hören und sich auch mal Ruhe gönnen.

Lovelyn Enebechi im November 2021

Lovelyn Enebechi bei ihrer Gender-Reveal-Party

Lovelyn Enebechi im September 2021

