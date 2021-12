Wie schnell doch die Zeit vergeht! Genau 20 Jahre ist es her, seitdem der erste Teil der Herr der Ringe-Trilogie in die Kinos kam. Auch heutzutage noch erfreut sich die Fantasy-Reihe von Peter Jackson (60) einer großen Beliebtheit. Von einem Fakt waren die Fans nun jedoch regelrecht geschockt. Aragorn-Darsteller Viggo Mortensen (63) ist mittlerweile nämlich älter als Sir Ian McKellen (82) zu Beginn der Dreharbeiten.

Über diese Tatsache informierte der Podcast-Host David Chen seine Follower Anfang der Woche auf Twitter. Während einige Schauspieler, wie beispielsweise Orlando Bloom (44), noch in ihren Zwanzigern waren, brachte Ian wesentlich mehr Lebenserfahrung mit ans Set. Als der Brite Anfang der 2000er-Jahre in seine kultige Rolle des Zauberers Gandalf schlüpfte, war er nämlich bereits 60 Jahre alt. Viggo feierte seinerseits am 20. Oktober 2001 seinen 43. Geburtstag. Damit ist der Oscar-nominierte Schauspieler heutzutage mit 63 genau drei Jahre älter als sein Kollege seinerzeit.

In den Kommentaren unter dem Post sammelten sich bereits nach kürzester Zeit viele Nachrichten, die diese Tatsache einfach nicht wahrhaben wollten. So schrieb eine Userin beispielsweise, dass sie der Tweet sehr traurig gemacht habe und ein Weiterer bedankte sich bei David für die kleine Existenzkrise. "Nein, das kann nicht sein", "Warum tust du mir das an?" oder "Das ist der schlimmste Tweet jemals", lauteten einige weitere Kommentare der ungläubigen Abonnenten.

