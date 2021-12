Jakub Jarecki ist auch heute noch nicht gut auf Verführer Lukas Berghof zu sprechen! Aktuell testet der Kicker seine Partnerschaft mit Reality-Sternchen Kate Merlan (34) bei Temptation Island V.I.P. In der vierten Folge musste der Sportler sehen, dass sich seine Freundin richtig gut mit Singleboy Lukas versteht – und beleidigte ihn daraufhin sogar als "Knecht"! Promiflash hat mit Jakub darüber gesprochen, wie er heute über den Tattoo-Hottie denkt!

Weil Lukas in den Folgen stets bemüht war, Kate eine schöne und angenehme Zeit zu bereiten, hatte Jakub am Lagerfeuer nur den Begriff "Knecht" für ihn übrig. Das bereut er auch heute noch nicht, wie er im Promiflash-Interview deutlich machte: "Diese Aussage würde ich heute genauso unterschreiben. Kate weiß genau, wie sie welche Befehle raushaut und wie sie bekommt, was will."

Doch auch Kates Verhalten in Anwesenheit des Malemodels hatte ihn gewaltig auf die Palme gebracht: In einer Szene hatte sich Kate mit Lukas kurz nach dem Duschen und nur spärlich von einem Handtuch bedeckt unterhalten. Auch wenn Jakub heute noch über diesen Anblick nachdenkt, kommt ihm offenbar das Kotzen: "Natürlich war ich auf da 380 gewesen, weil ich definitiv nicht möchte, dass meine Frau sich halb nackt vor einem Knecht zeigt", schloss er ab.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

Instagram / lukasberghof Lukas Berghof, Model

Anzeige

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki

Anzeige

RTL Kate Merlan und Lukas Berghof bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Jakub immer noch so schlecht auf Verführer Lukas zu sprechen ist? Ich kann Jakub verstehen... Ach, so schlimm war das mit Lukas jetzt auch nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de