Es wird nun wohl nie zweifelsfrei festgestellt werden, wer oder was für den Brand von Willi Herrens (✝45) Foodtruck verantwortlich ist! Nur wenige Wochen nach dem Tod des Ballermannstars war Anfang Mai sein frisch eröffneter mobiler Reibekuchenstand völlig ausgebrannt. Bis zuletzt war nicht klar gewesen, ob ein Teelicht, ein technischer Defekt oder doch etwa Brandstiftung zu dem Vorfall geführt hatten. Die Kölner Polizei hatte den Fall untersucht, doch nun wurde öffentlich: Die Ermittlungen wurden eingestellt.

"Trotz Auswertung der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten wie Videoüberwachung und Funkzellenauswertung haben die Ermittlungen nicht zur zweifelsfreien Identifizierung eines Täters geführt", erklärte Ulrich Bremer von der Staatsanwaltschaft Köln gegenüber Express. Was genau also am Abend des 2. Mai passiert ist, wird nun wohl nie aufgeklärt werden.

Nur vier Tage vor seinem Tod hatte Willi Herren noch freudig sein neues Business eröffnet. War zunächst von seinen Geschäftspartnern geplant gewesen, den Imbisswagen in seinem Andenken weiterzuführen, entschieden sie sich kurz darauf doch, den Verkauf einzustellen. Kurz darauf folgte dann der fatale Brand.

ActionPress/Hauter,Katrin Willi Herren bei seiner Foodtruck-Eröffnung

ActionPress Willi Herrens abgebrannter Foodtruck im Mai 2021

ActionPress Desirée Hansen und Willi Herren vor ihrem Foodtruck im April 2021

