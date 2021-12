Offenbar ist nicht nur Stacey Solomon (32) ganz vernarrt in ihren jüngsten Familienzuwachs. Die Sängerin wurde im Oktober dieses Jahres erneut Mama, nachdem sie zuvor bereits Leighton, Rex und Zachary auf der Welt begrüßen durfte. Jetzt bekam die Rasselbande allerdings Verstärkung von einem kleinen Mädchen namens Rose. In den vergangenen zwei Monaten lernte das Nesthäkchen inzwischen nicht nur seine Brüder kennen: Vor wenigen Tagen traf es nun auch erstmals auf seine Urgroßmutter!

Diese Begegnung hielt Stacey auch auf einem Schnappschuss fest. Das Mehrgenerationenfoto teilte sie dann auf ihrem Instagram-Account – und natürlich durfte sie darauf auch nicht fehlen. Wie die Britin in der Bildunterschrift verrät, entstand die Momentaufnahme übrigens an einem ganz bedeutenden Tag: dem 93. Geburtstag ihrer Oma. "Dich an deinem Geburtstag zu sehen und dazu Rose, die dich an deinem besonderen Tag zum ersten Mal treffen konnte, das war einfach das Beste. Wir sind so dankbar, dass wir dich haben, Oma. Du bist etwas ganz Außergewöhnliches für uns und wir lieben dich so sehr", schwärmte die Rothaarige.

Die Vierfachmama hofft zudem, dass ihre Kinder ihre Uroma jetzt endlich wieder öfter sehen können, nachdem es in den vergangenen beiden Jahren nur kaum möglich war. Umso mehr wünscht sich die Musikerin nun, die verlorene Zeit nachzuholen. "Wir sind aufgeregt und dankbar, dass wir wieder anfangen können, Erinnerungen zu schaffen, die wir genau so sehr lieben und schätzen wie dich", betont Stacey abschließend.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash und ihren vier Kindern, Oktober 2021

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Oma und ihr Töchterchen Rose im Dezember 2021

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Baby Rose im November 2021

