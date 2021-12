Brooklyn Beckham (22) ist immer noch Hals über Kopf in Nicola Peltz (26) verliebt. Seit nunmehr zwei Jahren geht das Paar bereits zusammen durchs Leben. Immer wieder zeigen die beiden Turteltauben, dass sie unglaublich glücklich miteinander sind. Im Juli 2020 hielt der älteste Sohn von David Beckham (46) schließlich um die Hand seiner Herzdame an. Im Netz fand Brooklyn nun erneut nur schwärmerische Worte für seine Liebste.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun eine Reihe Fotos, die von ihrem Schatz aufgenommen wurden. "Brooklyn hat ein paar Bilder von mir vor einer Hochzeitsfeierlichkeit geschossen", betitelte Nicola die Schnappschüsse, auf denen sie in einem eng anliegenden schwarzen Kleid posierte. Augenscheinlich war der Londoner schlichtweg begeistert von den Aufnahmen, denn er kommentierte den Post mit den Worten: "Mein wunderschönes, wunderschönes Baby". Wenig später repostete er den Beitrag ebenfalls in seiner Story. "Wow! Ich bin der glücklichste Mann auf dieser Welt", schrieb der 22-Jährige entzückt.

Doch nicht nur Brooklyn war von den Aufnahmen der Beauty einfach nur hin und weg. In den Kommentaren unter dem Post brachten zahlreiche User und auch einige Prominente zum Ausdruck, wie umwerfend Nicola in ihrem Outfit aussehe. So schrieb Meadow Walker (23) beispielsweise, dass das Model wie eine Königin aussehe und Tracy Anderson (46) hinterließ vier Flammen-Emojis unter den Fotos.

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz im Dezember 2021

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz im Dezember 2021

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

