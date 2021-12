Im Leben von Anna-Maria Ferchichi (40) ist zurzeit so einiges los! Die Schwester von Sarah Connor (41) und ihr Mann Bushido (43) wurden vor einigen Wochen nämlich erneut Eltern: Am 11. November durften die beiden ihre Drillinge namens Naima, Leonora und Amaya auf der Welt begrüßen. Der Alltag mit den drei Babys bringt aber auch so manche Herausforderung mit sich: Anna-Maria kann zwei ihrer Drillinge einfach nicht auseinanderhalten!

In ihrer Instagram-Story teilte Anna-Maria jetzt ein neues Foto von zwei ihrer jüngsten Töchter, die sich laut der Familienmutter zum Verwechseln ähnlich sehen. "Keine Chance, sie auseinanderzuhalten", betonte die 40-Jährige nämlich und fügte dem Text ein weinendes Emoji hinzu. Bei den beiden Doppelgängern handle es sich um Naima und Leonora.

Davon hatte auch der stolze Papa Bushido schon kurz nach der Geburt berichtet. "Leonora und Naima sind eineiig und sehen komplett gleich aus", hatte der Rapper nämlich gegenüber Bild erklärt und geplant: "Ich kaufe jetzt kleine Kettchen, damit ich sie unterscheiden kann." Ob er seinen Töchtern dann auch tatsächlich Ketten besorgt hat, ist allerdings unklar...

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit einem ihrer Drillinge

ActionPress Bushido im Mai 2018 in Köln

