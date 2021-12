Mit diesem Foto bestätigt Lauren Goodger (35) ihr Liebescomeback mit Charles Drury! Im November gab der Fußballer bekannt, dass die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit und er sich getrennt haben. Das Paar, das erst vor wenigen Monaten zu Eltern einer Tochter wurde, soll sich laut einem Insider jedoch wieder zusammengerauft haben. Und tatsächlich scheint alles wieder paletti zu sein, wie dieses süße Familienfoto beweist!

Bereits Anfang des Monats verkündete Lauren, dass sie wieder zurück in ihre gemeinsame Wohnung mit Charles gezogen ist. Dass die beiden nicht nur für ihre Tochter zusammenhalten, sondern es noch einmal miteinander probieren wollen, macht ein süßes Foto in der Instagram-Story der 35-Jährigen deutlich. Das Pic zeigt die beiden beim Winterspaziergang mit Tochter Larose. Total glücklich schauen sie auf den Kinderwagen hinab, während Charles Lauren umarmt.

Ein Informant verriet kürzlich über der Versöhnung: "Charlie und Lauren haben ihre Differenzen überwunden und wollen es noch einmal versuchen." Den beiden Briten habe der Stress, für ein Baby zu sorgen, ziemlich zugesetzt und ihre Romanze sehr belastet. Eine Zerreißprobe soll dabei vor allem die schwere Virusinfektion ihrer kleinen Tochter gewesen sein.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter, Dezember 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger

