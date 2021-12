Cristiano Ronaldo (36) ist ein waschechter Familienmensch! Mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez (27) zieht der gebürtige Portugiese vier Kinder groß. Nachdem der Fußballspieler bereits drei Sprösslinge mit in die Beziehung gebracht hatte, bekamen die beiden im November 2017 erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Im Oktober verkündete das Paar dann schließlich überraschend, dass sich ihre Familie bald erneut vergrößern würde und das gleich doppelt. Anlässlich der Feiertage versammelte sich Cristiano nun mit seiner gesamten Verwandtschaft unter dem Weihnachtsbaum.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Profi-Kicker nun ein Foto, das die Herzen seiner Abonnenten höherschlagen ließ. Auf dem Schnappschuss hatte sich augenscheinlich die gesamte Familie des Sportlers und seiner Liebsten versammelt, um das Fest der Liebe gemeinsam zu verbringen. Während seine Verwandtschaft in Alltagskleidung posierte, hatten sich Cristiano und Georgina in farblich aufeinander abgestimmte Pyjamas geschmissen. Auch ihre vier Kinder Cristiano Jr. (11), Alana (4), Mateo (4) und Eva (4) trugen die exakt gleichen roten Schlafanzüge.

In den Kommentaren brachten anschließend viele User ihre Entzückung über das weihnachtliche Familienfoto zum Ausdruck. Neben vielen Glückwünschen zum Weihnachtsfest schrieben einige Abonnenten zudem, dass sie es toll fänden, dass Cristiano alle in seinem Haus versammelt habe. "Familie an erster Stelle", schrieb beispielsweise ein User.

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldos Kinder im Dezember 2021

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez mit zwei der Ronaldo-Kinder im Dezember 2021

Facebook / Cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Partnerin Georgina Rodríguez und seinen Kindern

