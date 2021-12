Emma Roberts (30) hat keine Kosten und Mühen gescheut, um ihrem Sohn einen unvergesslichen Geburtstag zu ermöglichen. Im August 2020 hatte die gebürtige New Yorkerin offiziell bestätigt, dass ihr Partner Garrett Hedlund (37) und sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Seit der Geburt des kleinen Rhodes im vergangenen Jahr teilt die Blondine auch immer wieder süße Schnappschüsse des Mama-Baby-Duos im Netz. Jetzt feierte Emma den ersten Geburtstag ihres Sohnes ausgelassen mit einer kleinen Rodeo-Party.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Scream Queens-Darstellerin nun einige Einblicke in die Feierlichkeiten. So teilte die 30-Jährige beispielsweise zwei Bilder von den verschiedenen Geburtstagskuchen ihres Nachwuchses. Dabei war auch zu erkennen, dass bei der einen Torte der Zuckerguss etwas verschmiert war. Ein weiteres Foto zeigte dann, dass die blaue Masse in der Mähne der Darstellerin klebte. "Alles Gute zum Geburtstag, Rodeo! Zuckerguss in meinen Haaren und einen Ohrwurm von den BeatBuds, aber ich habe jede Sekunde davon genossen. Ich liebe dich, Rhodes", kommentierte die Mama die Schnappschüsse.

Augenscheinlich war auch Emmas Liebster vor Ort, denn im Hintergrund der einen Aufnahme war ein Mann zu sehen, dessen Statur mit der des Schauspielers übereinstimmte. Allerdings stand der vermutliche Kindsvater mit dem Rücken zur Kamera, weshalb nicht ganz klar ist, ob es sich wirklich um Garrett handelte. Zuletzt gab es schließlich immer wieder Gerüchte, dass das Paar sich getrennt habe.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes

Instagram / emmaroberts Der Geburtstagskuchen von Emma Roberts' Sohn Rhodes

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Sohn Rhodes im Dezember 2021

