Dürfen ihre Das Sommerhaus der Stars-Kollegen Zeuge sein, wenn Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt sich das Jawort geben? Die diesjährigen Sieger der Reality-TV-Show haben sich im Oktober verlobt: Nach vier Jahren Beziehung hat der Flugbegleiter dem Schauspieler einen Antrag gemacht – und zwar superromantisch vor dem Pariser Eiffelturm! Zwar wollen die beiden sich erst mal keinen Stress mit der Hochzeitsplanung machen, aber ein paar Gedanken haben die Bräutigame sich schon gemacht: So auch, welche Sommerhaus-Stars mitfeiern sollen...

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Abonnent jetzt von Dominik wissen, welche ihrer ehemaligen TV-Mitbewohner sie dabei haben wollen, wenn sie den Bund der Ehe eingehen. Der Digital Creator verriet daraufhin: Almklausi (51) und seine Frau Maritta Krehl, Roland Heitz und seine Freundin Janina Korn, Mola Adebisi (48) und seine Freundin Adelina Zilai sowie Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn sind eingeladen! Außerdem offenbarte Dominik, dass sie einmal in Deutschland "für die ganze Familie" heiraten wollen und "in kleiner Runde noch mal in Kapstadt".

Somit sind die folgenden Sommerhaus-Duos nicht zu Lars und Dominiks Hochzeit eingeladen: Samira und Yasin Cilingir, Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (52), Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer sowie Jana Pallaske (42) und Sascha Girndt (45) – mit diesen Paaren konnten die Ehemänner in spe sich nach den Dreharbeiten offensichtlich nicht mehr anfreunden! Im Fall von Yasin ist das auch kein Wunder: Immerhin hatte der Ex-Love Island-Boy Lars und Dominik den Sieg nicht gegönnt...

Instagram / monsieur_mo_mo Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt in Paris

RTL / Stefan Gregorowius Almklausi und seine Ehefrau Maritta, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

RTL / Stefan Gregorowius Samira und Yasin Cilingir, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

