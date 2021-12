Eugen Kazakov (27) schwebt auf Wolke sieben! Am 26. Dezember verkündeten der Creative Director und seine Frau, die YouTuberin Dagi Bee (27), dass ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hat – ein kleiner Junge namens Nelio Kazakov. Die vergangenen Tage hat der frisch gebackene Papa sicherlich genutzt, um seinen Spross kennenzulernen. Offenbar ist er jetzt schon total vernarrt in seinen Sohn: Im Netz schwärmte Eugen jetzt ganz emotional von seinem Vaterglück.

In seiner Instagram-Story verfasste er anlässlich des anstehenden Jahreswechsels ein paar süße Zeilen, in denen er ausdrückt, wofür er 2021 besonders dankbar war: "Über mein Glück in diesem Leben und für die Familie und Freunde, die ich habe. Es ist nicht selbstverständlich – das, was ich alles habe. Und damit meine ich keine materiellen Sachen, sondern die Gesundheit meines Sohnes und meiner Frau." Er sei auch besonders froh über seine stolzen und liebevollen Eltern und Schwiegereltern.

Und wie lautet sein Appell für das neue Jahr? "Ich entferne mich von jeglicher Negativität und versuche, nur Positives im Herzen zu tragen und dies meinem Sohn auch weiterzugeben", betonte Eugen. "Denn all das sind unsere wahren Geschenke. Alles andere kann man sich mit Fleiß und Willenskraft erarbeiten."

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

