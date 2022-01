Cheyenne Ochsenknecht (21) und ihr Partner Nino dürfen sich über zahlreiche Glückwünsche freuen! An Neujahr verkündeten die Influencerin und ihr Liebster, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben: Das Paar hat sich verlobt. Das verkündete die Beauty mit einem Video, in dem sie ihren funkelnden Ring am Finger zeigt. In den Kommentaren stapeln sich die Gratulanten – darunter auch einige Promis!

Als eine der ersten gratulierte Cheyennes Mama Natascha Ochsenknecht (57) ihrer Tochter und dem zukünftigen Schwiegersohn. Ihr Kommentar war allerdings hauptsächlich an die baldige Ehefrau gerichtet: "Da hast du den Besten erwischt!" Neben dem Segen der eigenen Familie durften sich Cheyenne und Nino beispielsweise auch über die Glückwünsche von Rapper Kool Savas (46), Influencerin Katrin Palme oder Giulias Schwester Alana Siegel freuen.

TV-Bekanntheit Panagiota Petridou (42) warf sogar einen ganz genauen Blick auf die geteilte Aufnahme der Verlobungsnews. "Schöne Hände hast du! Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für euch", hinterließ die 42-Jährige den frisch verlobten Turteltauben in der Kommentarspalte. Cheyenne nahm alle Glückwünsche dankend mit einem Like an.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino und ihrer Tochter Mavie im Dezember 2021

Getty Images Kool Savas, Rapper

Getty Images Moderatorin Panagiota Petridou im Oktober 2019

