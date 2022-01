Sind Melissa Damilia (26) und Leander Sacher (24) tatsächlich kein Paar mehr? Nach ihrer Liebes-Pleite bei Love Island hatte die Beauty 2020 als Bachelorette ihr Glück versucht – und die letzte Rose an ihren Kandidaten Leander vergeben. Zuletzt gab es jedoch hartnäckige Trennungsgerüchte um das Paar. Sie löschten gemeinsame Bilder und entfolgten einander auf Instagram. Bisher haben sich die beiden noch nicht klar zu ihrem Beziehungsstatus geäußert. Doch in Melissas Jahresrückblick sowie ihren Plänen für 2022 fehlt von Leander jede Spur!

In ihrer Instagram-Story listete die Reality-TV-Bekanntheit ihre Höhepunkte des Jahres 2021 auf. Dazu zählte ihre Moderation bei "After Sun", ihr Buch, ihre Kollektion, eine Reise nach Disneyland, ihr Umzug und ein Urlaub in Mexiko – doch Leander findet keine Erwähnung. Ebenso scheint er in der Zukunft der 26-Jährigen keine Rolle mehr zu spielen. Als Melissa ihre Ziele für das Jahr 2022 aufzählte, ist von dem 24-Jährigen ebenfalls nichts zu lesen.

Auf klare Worte seitens Melissa dürfen die Fans aber wohl nicht hoffen. Nachdem die gebürtige Herrenbergerin kurz nach den Gerüchten noch mit geröteten Augen ein Statement angekündigt hatte, stellte sie schließlich klar: "Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich mich nicht weiter zu diesem Thema äußern möchte."

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Melissa Damilia im Oktober 2021 in Paris

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im August 2021 in Italien

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Reality-TV-Bekanntheit

