Die Feiertage waren für Gary Barlow (50) offenbar besonders emotional. Der Take That-Star ist nicht nur erfolgreicher Musiker, sondern auch stolzer Familienvater. Wie wichtig ihm seine Frau Dawn und die drei Kinder Daniel, Emily und Daisy sind, macht er immer wieder in Interviews und im Netz deutlich. Nun stand für seine kleine Familie allerdings eine große Veränderung an: Emily geht nun zur Uni – für Gary offenbar kein leichter Abschied.

Das verriet der Sänger jetzt in seiner Instagram-Story: "Wir sind gerade von einem schönen Familienurlaub zurückgekehrt. Wir haben unsere Emily verabschiedet, die jetzt für vier Jahre zur Uni geht!" Dass ihn der Umzug seiner 19-jährigen Tochter doch recht mitnimmt, zeigt Gary mit einem weinenden Emoji. Dabei dürfte das für den Briten doch nichts Neues sein. Immerhin ist Sohnemann Daniel schon vor einiger Zeit ausgezogen, um zu studieren.

Trotz des emotionalen Abschieds konnten die Barlows offenbar einen schönen Familienurlaub verbringen. "Wir hatten alle Spaß, haben uns entspannt, und jetzt bin ich bereit für ein weiteres verrücktes Jahr!", erzählte er in seiner Story. Dazu teilte er einige Strandaufnahmen von ihrem Urlaub.

Anzeige

Getty Images Gary Barlow bei Greatest Hits Radio in London

Anzeige

Getty Images Gary Barlow und seine Frau Dawn, 2012

Anzeige

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlow, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de