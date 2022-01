Nathalie Volk (25) spricht über ihre neue Liebe! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gab im vergangenen Oktober die Trennung von ihrem Partner Timur bekannt und zog sich erst einmal nach New York zurück. Doch lange allein musste sie offenbar nicht bleiben: Die Beauty deutete bereits an, dass es eine neue Person in ihrem Leben gibt. Nun sprach Nathalie über den Mann an ihrer Seite!

Gala interviewte das Model zu den derzeitigen Spekulationen. "An den Gerüchten ist was dran. Verliebt – na ja, das hat die Presse daraus gemacht, das sind nicht meine Worte. Aber da gibt es jemanden, den ich ganz toll finde", erzählte Nathalie ehrlich. Er war demnach auch der Mann, der ihr zum Geburtstag Blumen schenkte, woraufhin die Gerüchteküche erst zu Brodeln begann. "Wir kennen uns schon etwas länger, seit 2014. Das erste Mal habe ich ihn auf der After-Show-Party von GNTM gesehen und seitdem sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen", erklärte sie.

Doch um wen es sich dabei handelt, wollte die 25-Jährige nicht verraten: "Ich möchte seine Identität noch nicht preisgeben, um ihn auch vor der Presse zu schützen." Zudem ist bei den beiden noch gar nichts offiziell – denn dafür sei es noch zu früh. "Außerdem muss man sich ja auch erst noch mehr kennenlernen. Ob daraus was wird – das steht in den Sternen", verriet sie abschließend.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im März 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk aka Miranda DiGrande

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

