Drakes (35) Zeit im Fitnessstudio hat sich augenscheinlich gelohnt! Auf seinem Social-Media-Account lässt der Kanadier seine 100 Millionen Abonnenten regelmäßig an seinem Alltag und seinen Erfolgen teilhaben. Seit Kurzem postet der Vater eines vierjährigen Sohnes zudem immer wieder Eindrücke von seinem Aufenthalt in Miami Beach, wo er aktuell in dem Luxushotel The Setai residiert. Von dort erfreute Drake seine Fans nun mit einem Schnappschuss seines steinharten Sixpacks.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der "In My Feelings"-Interpret nun mehrere Eindrücke aus seinem Leben. Neben ein paar Fotos mit seinen Freunden teilte Drake auch eine Aufnahme von sich, auf der er seine definierten Bauchmuskeln in Szene setzt. Ernst blickt der Rapper in den Badezimmerspiegel, vor dem er, nur mit einer Boxershorts und einer weißen Jogginghose bekleidet, posiert. Im Hintergrund ist zudem die Skyline von Miami Beach zu erkennen. "Es gibt einen Punkt in der 'Fake it til you make it'-Thematik, an dem man es tatsächlich schaffen muss...", betitelte er seinen Post.

In den Kommentaren äußerten sich die Fans anschließend positiv über die Bildunterschrift und auch für seinen durchtrainierten Körper erhielt der 35-Jährige begeisterte Nachrichten. So hinterließen einige Fans unter dem Post Flammen-Emojis, um zum Ausdruck zu bringen, wie heiß Drake ihrer Meinung nach aussieht. "Du siehst wahnsinnig gut aus!", schrieb ein weiterer Supporter.

Instagram / champagnepapi Rapper Drake

Instagram / champagnepapi Drake im Januar 2022

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

