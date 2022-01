Kate Hudson (42) plaudert ein Geheimnis aus ihrem Single-Leben aus! Die Schauspielerin ist seit September 2021 verlobt. Im Netz teilte sie die freudige Nachricht und zeigte sich strahlend mit ihrem langjährigen Freund Danny Fujikawa (35). Die 42-Jährige hat jedoch auch eine erstaunliche Dating-Historie hinter sich. Immerhin brachte die Schauspielerin drei Söhne von drei verschiedenen Vätern auf die Welt. Aber wie sah eigentlich Kates Leben als Alleinstehende aus? Erfahrt hier von einer ihrer turbulenten Nächte als Junggesellin.

Auf Instagram erzählte der Hollywoodstar seinen Fans in einer Runde "Wahrheit oder Pflicht" von einem ungewöhnlichen Date-Erlebnis. Eigentlich hatte die "Mother's Day"-Darstellerin ihre Follower nach deren peinlichsten Date-Erlebnissen gefragt, plauderte dann aber selbst drauf los. "Es war mir nicht einmal peinlich, aber ich bin in derselben Nacht von einem Date zum nächsten Date gehuscht", gab die Schauspielerin zu. Amüsiert setzte sie fort: "Ich bin mit einer Verabredung aufgetaucht und mit der anderen gegangen."

Heute sieht es ganz anders bei dem Filmstar aus. Kate lässt es mittlerweile deutlich ruhiger angehen. Erst kürzlich verbrachte die Schauspielerin einen schönen Tag mit ihrem Verlobten Danny in Aspen, Colorado. Dabei entstanden auch ein paar Schnappschüsse, die beide in einer verliebten Pose zeigen. An der Hand der 42-Jährigen glitzerte währenddessen der Verlobungsring.

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Getty Images Kate Hudson bei den InStyle Awards 2021

MEGA Danny Fujikawa und Kate Hudson, Dezember 2021

