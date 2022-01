Die neue Staffel von Germany's next Topmodel steht in den Startlöchern! In diesem Jahr sucht Heidi Klum (48) bereits zum 17. Mal nach den schönsten Mädchen Deutschlands und dem nächsten großen Nachwuchsmodel: Unter anderem betonte die Chefjurorin, dass ihre Kandidatinnen in diesem Jahr so divers wie noch nie zuvor seien – und das beweist auch dieses neue Foto: Jetzt wurde endlich das erste Plakat der 17. GNTM-Staffel veröffentlicht!

Auf dem Werbeplakat der neuen Season posiert Modelmama Heidi gemeinsam mit sechs ihrer diesjährigen Kandidatinnen: Dabei trägt die "Germany's next Topmodel"-Chefin ein freizügiges pinkfarbenes Kleid mit zahlreichen Cut-outs. Die Nachwuchsmodels hüllen ihre Körper hingegen in sexy Looks in Knallrot. "Natürlich. Pur. Schön. So inszeniert Starfotograf Rankin Heidi Klum und ihre Kandidatinnen für die Kampagne der 17. Staffel GNTM auf Mykonos", heißt es zu dem Plakat auf der offiziellen Instagram-Seite der Show.

Auf dieser Aufnahme wird noch einmal mehr deutlich, wie unterschiedlich Heidis Kandidatinnen in diesem Jahr sind. "Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. Die Kleinste ist 1,54 Meter, die Größte ist 1,93 Meter. Die Kleidergrößen gehen von 30 bis 54. Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68!", hatte Heidi bereits im Rahmen einer GNTM-Pressekonferenz betont.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Venedig

Anzeige

Getty Images Heidi Klum beim Finale von "America's Got Talent" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de