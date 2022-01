In der Dusche wird es bei ihnen oft mal laut! Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) sind seit 2019 glücklich verheiratet. Die Modelmama gibt ihren Fans regelmäßig private Einblicke in ihren Alltag – von Kuschelbildern über Schnappschüssen aus dem Ehebett: Sie teilt wirklich alles. Jetzt plauderte Heidi aus, was bei ihr und ihrem Tom unter der Dusche so alles passiert – dort ist offenbar nicht nur Rückenschrubben angesagt.

Im Interview mit Bild verriet die 48-Jährige nun: "Ich liebe es zu singen. Am liebsten den ganzen Tag. Mein Mann weiß, dass mich das glücklich macht." Der beste Ort für eine Gesangseinlage ist in Heidis Augen offenbar ganz klar das Badezimmer: "Am liebsten singen wir zusammen unter der Dusche zu 'Into The Unknown'." Der Song aus dem Film "Die Eiskönigin II" sorge bei der Germany's next Topmodel-Gastgeberin direkt für gute Laune. Sie genieße es aber genauso, wenn ihr Mann ihr etwas am Klavier oder auf der Gitarre vorspielt. Doch das Model ist nicht nur Fan der Musik seines Mannes – auch den Rapper Snoop Dogg (50) findet die Blondine offenbar gut.

Mit ihm nahm Heidi jetzt sogar einen eigenen Song auf: "Chai Tea With Heidi". Auf ihr neues Projekt scheint die TV-Jurorin schon jetzt total stolz zu sein: "Der Song ist positiv, eingängig. Man hat Bock zu tanzen", erklärte sie. Das neue Lied wird auch der Titelsong der neuen Staffel GNTM werden.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

