Welches Kostüm liegt bei euch vorne? Vergangene Woche startete das neue Tanzformat The Masked Dancer. Vor der Show war vor allem das Glühwürmchen der Fan-Liebling – doch von dem musste man sich leider schon in der ersten Show verabschieden. Dafür wurden mit Schaf und Zottel noch zwei neue Masken vorgestellt. Jetzt sind alle sieben Kostüme enthüllt. Wer hat es in der ersten Show geschafft, sich zum Publikumsliebling bei "The Masked Dancer" aufzuschwingen?

Nachdem das Glühwürmchen performt hatte, trat die Maus auf. Das Nagetier überzeugte in einem süßen Tüllrock und stylishen Sneakern. Unter dem coolen Affen mit dem schimmernden Anzug und den Hip-Hop Moves vermuten die Fans Mark Forster (39) oder Julien Bam (33). Bei der Person unter dem Buntstift sind sich die Zuschauer am sichersten: Darunter muss sich Joachim Llambi (57) verbergen! Maximum Power überzeugte auch durch einen echten Power-Auftritt. Er zeigte seinen ausländischen Akzent, was ihm die Vermutung einbrachte, Wladimir Klitschko (45) zu sein.

Auch die beiden neuen Kostüme können sich sehen lassen. Das Zottel besteht aus zahlreichen knallbunten Fransen, die beim Tanzen natürlich ein echter Hingucker sind. Auf den Tänzer oder die Tänzerin geben sie jedoch wenig Hinweis. Das tollpatschige Schaf ist eher schlicht gestaltet, trägt aber viele Glitzersteine auf dem plüschigen Kopf. Darunter vermuten Fans zum Beispiel Jörg Pilawa (56). Wer ist nun nach der ersten Show euer Favorit? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ProSieben/Willi Weber Die Maus bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Der Affe bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Der Buntstift bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Maximum Power bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Das Schaf bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Das Zottel von "The Masked Dancer" 2022

