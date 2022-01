John Legend (43) und Chrissy Teigen (36) können auch lässig! Der "All Of Me"-Interpret und seine Frau sind gern gesehene Gäste auf dem roten Teppich und begeistern in regelmäßigen Abständen ihre Fans in edler Abendgarderobe. Doch es geht auch anders: Vor allem Chrissy zeigt sich in den sozialen Medien auch mal von ihrer uneitlen Seite. Das beweisen auch aktuelle Aufnahmen: Das Paar zeigte sich in perfekt harmonierenden und entspannten Outfits!

Jogger, Shirt und weite Jacke – so wurden John und Chrissy vor wenigen Tagen beim gemeinsamen Einkaufsbummel durch die Straßen von Los Angeles von Paparazzi erwischt. Dabei setzte der Schmusesänger auf einen komplett schwarzen Look, bestehend aus Jogginghose, Strickjacke und Shirt. Mit seiner Wahl zeigt der 43-Jährige, dass die Farbe Schwarz auch ein lässiges Outfit edel wirken lassen kann. Seine Frau entschied sich hingegen für einen sportlichen Look und kombinierte zu engen schwarzen Sportleggings ein schwarzes Crop Top und ein dazu farblich passendes Cap. Eine weite hellblaue Jeansjacke lockerte ihr Outfit etwas auf.

Das Fashion-Gen von Chrissy und John liegt aber eindeutig in der Familie – denn auch ihre zwei Kids Luna (5) und Miles (3) sehen immer ziemlich cool aus. So hatte die 36-Jährige erst kürzlich süße Schnappschüsse mit Töchterchen Luna geteilt. Darauf ist das Mutter-Tochter-Duo in aufeinander abgestimmten Outfits zu sehen und sorgte damit bei ihren Fans für Begeisterung!

Bellocqimages/Bauergriffin.com / MEGA Sänger John Legend mit seiner Frau Chrissy Teigen

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids in London

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend, Oktober 2021

