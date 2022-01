Christin Kaeber (32) hat mit der Schwangerschaft offenbar nicht gerechnet. Vor wenigen Wochen gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr Partner Leons zum zweiten Mal Eltern werden. 2020 durften sie bereits eine Tochter, die kleine Nia, auf der Welt willkommen heißen. Dass diese nun ein kleines Geschwisterchen bekommt, war aber eigentlich gar nicht geplant: Christin wollte sich mit weiterem Nachwuchs Zeit lassen!

In ihrer Instagram-Story verriet die Schwester von Liz Kaeber (29): "Ich wollte nach dem Hausbau erst mal zur Ruhe kommen, vor allem mich unserem Haus widmen und mich Stück für Stück so richtig einleben." Außerdem habe sie geplant, noch einmal eine größere Reise mit ihrer Familie zu machen und wieder in ihren Job als Polizistin zurückzukehren. "Natürlich sollte kein großer Abstand zwischen den Kindern sein, aber so schnell hatte ich es nicht erwartet", gab die 32-Jährige zu.

Vor dem Leben als Zweifachmama habe Christin zudem großen Respekt. "Doppelte Sorgen, Ängste und Probleme, aber auch doppelt so viel Liebe, Bereicherung, Stolz und Glück", zählte die ehemalige Survivor-Kandidatin auf.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Partner Leons

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

