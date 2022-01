Fürst Albert II. von Monaco (63) sorgt für Aufsehen! Seit Monaten sind das Regierungsoberhaupt des Stadtstaats und seine Frau Fürstin Charlène (44) räumlich voneinander getrennt: Wegen einer schweren Erkrankung muss sich die ehemalige Schwimmerin noch erholen und wird in einer Klinik behandelt. Ohne seine Gattin musste der vierfache Vater nun einen Feiertag beschreiten. Doch Albert bekam überraschende Gesellschaft – von seiner Ex!

Aktuelle Bilder zeigen den Fürsten am Donnerstag bei der Feier zum Ehrentag der Heiligen Dévote. In Begleitung seiner Schwester Caroline von Hannover (65) besuchte der 63-Jährige einen Gottesdienst – und diesem wohnte auch seine einstige Affäre Nicole Coste (50) bei! Die Mutter seines unehelichen Sohnes schritt in einem weißen Outfit kurz nach Albert die Kirchentreppen hinunter.

Dass die Flugbegleiterin das royale Event ebenfalls besuchte, dürfte die Fans von Charlène nicht unbedingt freuen. Immerhin hatte die einstige Affäre Alberts erst kürzlich gegen die Fürstin geschossen, während diese krank war: "Alles, was ihr widerfährt, ist Karma!"

Anzeige

Getty Images Fürst Albert und seine Kinder Gabriella und Jacques am Feiertag der Heiligen Dévote

Anzeige

Getty Images Nicole Coste am Feiertag der Heiligen Dévote in Monaco, Januar 2022

Anzeige

ActionPress Fürstin Charlène im September 2020 in Monaco

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Alberts Affäre an dem Feiertag mit dabei war? Wirklich frech! Das hat bestimmt einen plausiblen Grund. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de