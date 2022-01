Will Kanye West (44) seine Ex hier etwa eifersüchtig machen? Der Rapper und Kim Kardashian (41) liefern sich derzeit einen kleinen Rosenkrieg. Nachdem die Unternehmerin immer wieder mit ihrem Neuen Pete Davidson (28) gesichtet wurde, startete der Musiker offenbar einen kleinen Racheflirt und turtelte öffentlich mit dem Model Julia Fox (31). Auf neuen Bildern züngeln die Turteltauben nun wild miteinander – doch das Motiv ist nicht unbekannt...

Auf dem Instagram-Profil der Fotografin Danielle Lewit erschienen am Freitag mehrere Bilder von Kanye und seiner Liebsten. Ein Motiv zeigt das Duo beim wilden Zungenspiel – doch steckt dahinter ein Seitenhieb gegen Kim? Immerhin gibt es auch von Kanye und seiner Noch-Ehefrau Fotos, auf denen die beiden ebenso vertraut Körperflüssigkeiten austauschen! Und auch ein Schnappschuss mit seiner Ex Amber Rose (38) zeigt den "Power"-Interpreten in der gleichen Pose, wie ein Twitter-User aufdeckte.

Dass Kanye derzeit keine Gelegenheit auslässt, um Kim eins auszuwischen, ist nichts Neues. Erst zuletzt teilte er in einem Interview hart gegen die vierfache Mutter und ihren neuen Freund aus. Kim soll seitdem nicht mehr mit ihrem Ehemann reden wollen.

Anzeige

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de