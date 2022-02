Dieser Promi ist auf der Überholspur! Die diesjährige Dschungelcamp-Staffel neigt sich dem Ende – schon am Samstag ist das große Finale, in dem der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin gekürt wird. In den vergangenen Tagen führte der ehemalige Bachelorette -Teilnehmer Filip Pavlovic (27) die Beliebtheitsskala an. Auf Platz zwei lag Harald Glööckler (56) mit einem zuletzt immer größer werdenden Abstand. Dieser Kandidat könnte ihm die Position noch strittig machen!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 3. Februar 2022, 17:00 Uhr] hervorgeht, ist Filip mit 799 Stimmen (52,0 Prozent) weiterhin der unangefochtene Favorit. Harald ist mit 228 Stimmen (14,8 Prozent) noch auf Platz zwei – allerdings dicht gefolgt von Manuel Flickinger (33). Der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer ergatterte 216 Stimmen (14,1) und ist dem Designer damit dicht auf den Fersen.

Nicht so gut sieht es dagegen für Anouschka Renzi (57) aus. Die Schauspielerin wollen nur 90 Umfrageteilnehmer (5,9 Prozent) auf dem Dschungelthron sehen. Das Schlusslicht bildet Peter Althof (66). Der Promi-Bodyguard ist mit 54 Votes (3,5 Prozent) unter den Promiflash-Lesern der derzeit unbeliebteste Camper.

RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp

RTL Manuel Flickinger im Dschungelcamp 2022

RTL Peter Althof und Eric Stehfest im Dschungelcamp

