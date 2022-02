Susan Sideropoulos (41) schwebt immer noch auf Wolke sieben. Im Jahr 2005 hatte die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihre große Jugendliebe Jakob Shtizberg geheiratet. Mittlerweile hat das Paar auch zwei gemeinsame Söhne, die 2010 und 2011 zur Welt kamen. Doch obwohl die beiden immer noch sehr glücklich miteinander sind, zeigt sich die Hamburgerin im Netz nur selten mit ihrem Schatz. Nun veröffentlichte Susan jedoch ein süßes, aber seltenes Pärchen-Pic mit ihrem Mann.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schauspielerin nun die niedliche Aufnahme, die sie gemeinsam mit Jakob vor einer verschneiten Landschaft zeigt. Verliebt drückten sich die Eheleute zudem einen Kuss auf die Lippen. "Das Beste, was du jemals lernen wirst, ist einfach zu lieben und geliebt zu werden", zitierte Susan den 2001 erschienenen Liebesfilm "Moulin Rouge" von Baz Luhrmann (59) dann in ihrer Bildunterschrift. Auch in ihrer Story erfreute die 41-Jährige ihre Fans mit einem gemeinsamen Foto, auf dem das Paar ausgelassen lachte.

Über das Turtel-Selfie der zweifachen Eltern zeigten sich die Abonnenten im Anschluss dann total begeistert. "Ihr seid wirklich ein schönes Paar und ich wünsche euch einen traumhaften verschneiten Urlaub!" oder "So schön", lauteten nur einige Kommentare. Auch ein paar Prominente schienen an dem Bild Gefallen gefunden zu haben. So kommentierte Sila Sahin (36) das Foto beispielsweise mit einem Smiley mit Herzaugen und Lucas Cordalis (54) versah den Post kurzerhand mit einem Like.

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und ihr Mann Jakob

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg im Urlaub

Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Jakob Shtizberg und Susan Sideropoulos im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de