Julia Fox (32) drückt die Daumen, dass zwischen ihrem neuen Partner Kanye West (44) und dessen Ex Kim Kardashian (41) bald wieder Frieden herrscht! Spätestens seit dem Ehe-Aus des einstigen Paares kommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen der Beauty und dem Rapper. Zuletzt zofften sich die beiden Noch-Eheleute wegen des Internet-Auftritts ihrer gemeinsamen Tochter North West (8). Kanyes neue Flamme Julia hofft, dass das Drama bald ein Ende nimmt!

"Julia war in der gleichen misslichen Lage, also versteht sie, dass Scheidungen chaotisch sind und vor allem wenn Kinder darin involviert sind, macht es das fast unmöglich", verriet eine Quelle aus dem Umfeld der Schauspielerin nun gegenüber Page Six. Erst 2020 durchlebte Julia nämlich selbst eine Trennung von ihrem damaligen Partner Peter Artemiev. Für ihren Kanye hoffe die 32-Jährige nun einfach nur, dass er die Probleme mit seiner Ex löse und Frieden finde.

Danach sieht es aktuell jedoch noch nicht aus. Erst am Freitag schoss Kanye erneut gegen seine Ex – der Grund: Der Musiker finde es unmöglich, dass die Unternehmerin ihrem Nachwuchs erlaube, Videos auf TikTok hochzuladen. In Kanyes Augen brauche eine Achtjährige kein Profil in den sozialen Netzwerken.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Julia Fox, Model

Getty Images Rapper Kanye West

