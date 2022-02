Kanye West (44) hat zuletzt für ordentlich Ärger gesorgt. Seitdem seine Ex Kim Kardashian (41) die Scheidung eingereicht hat, schießt der Rapper pausenlos gegen die Reality-Beauty. Um Ärger zu vermeiden, soll die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ihrem Noch-Ehemann sogar verschwiegen haben, wann und wo die Geburtstagsfeier ihrer gemeinsamen Tochter Chicago (4) stattfand. Weil der Partner ihrer Schwester Kylie (24) Travis Scott (30) die Partyadresse weitergegeben haben soll, zieht diese nun ihre Konsequenzen.

Wie The Sun berichtet, soll Travis eine Menge Ärger von seiner Freundin Kylie Jenner bekommen haben, weil er Kanye die Details für die Geburtstagsparty seiner Tochter verraten hat. "Seine Loyalität sollte bei der Familie liegen", meinte eine Quelle gegenüber der britischen Boulevardzeitung, die wohl auch weiß, dass Kylie den Vater ihrer zwei Kinder nun dazu bringen will, sich von Kanye zu distanzieren. "Auch Kim hat sich deshalb persönlich mit Travis zusammengesetzt und Kylie hat ihm klar gemacht, dass er sich von ihm trennen muss", verriet der Insider.

Neben Kims Erziehungsstil schoss Kanye zuletzt auch immer wieder gegen die neue Liebe seiner Ex Pete Davidson (28). Obwohl Kanye derzeit selbst die Schauspielerin Julia Fox (32) datet, bedrohte Ye den Komiker sogar in einem seiner Song und soll fiese Aids-Gerüchte über ihn gestreut haben. Kim hat davon genug und deshalb beschlossen, vorerst nicht mehr mit ihrem Ex zu reden.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

