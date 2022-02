Anfang 2021 reichte Kim Kardashian (41) die Scheidung von Kanye West (44) ein. Seitdem schauen sie sich beide neu um und daten, was das Zeug hält. Während die Keeping Up with the Kardashians-Beauty mit Pete Davidson (28) anbandelt, ging der Rapper eine Beziehung mit Julia Fox (32) ein. Doch mittlerweile sind sie wieder getrennt. Nun will Kanye seine Ex zurückgewinnen! "Die Menschen nennen mich verrückt, aber verliebt sein bedeutet verrückt sein und ich bin verrückt nach meiner Familie!", schrieb er auf Instagram und schickte Kim unter anderem rote Rosen zu.

