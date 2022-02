Ist eine Versöhnung zwischen Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) endgültig ausgeschlossen? Die Reality-TV-Beauty und der Rapper sind bereits seit Anfang 2021 getrennt. Kim ist inzwischen sogar mit Comedian Pete Davidson (28) zusammen. Kanye möchte das Liebes-Aus aber wohl nicht akzeptieren. Er schickte seiner Noch-Ehefrau gerade erst eine buchstäbliche Wagenladung Rosen zum Valentinstag. Doch diese Mühe ist offenbar vergeblich. Kim soll die Beziehung zu Kanye schon längst hinter sich gelassen haben.

Das behauptete nun zumindest ein Insider gegenüber dem Magazin New: "Er geht das ganz falsch an. Kim hat sich aus der Beziehung verabschiedet." Das Drama in ihrer Ehe vermisse die vierfache Mutter kein Stück. Auch ihre berühmte Familie ist von Kanyes dauernden öffentlichen Liebesbekundungen offenbar genervt. Sie vermuten dahinter angeblich sogar Kalkül. "Er versucht, Mitleid zu erregen. Er sagt allen, dass es ihm leidtut und dass er sie zurückwill. Aber so funktioniert das nicht", meinte die Quelle.

Dass Kim ihre Ehe endgültig hinter sich lassen will, dürfte aber wohl nicht allzu verwunderlich sein. Immerhin sorgte Kanye in den vergangenen Wochen nicht nur durch Liebesbekundungen für Aufsehen. Er kritisierte die 41-Jährige auch heftig und beleidigte ihren neuen Freund öffentlich. Der Musiker hat gerade erst sogar einen privaten Chatverlauf zwischen ihm und Kim veröffentlicht.

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Getty Images Kim Kardashian beim Forbes Women's Summit 2017

Getty Images Kanye West im August 2016 in New York

