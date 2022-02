Pete Davidson (28) hat in den letzten Wochen ordentlich eingesteckt! Nachdem seine neue Freundin Kim Kardashian (41) die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44) eingereicht hatte, wetterte der Rapper immer wieder gegen den Komiker. Gewaltdrohungen, Beleidigungen und aggressive Hetzattacken gegen den 28-jährigen Kardashian-Lover gehörten dabei schon fast zur Tagesordnung. Fans sorgten sich inzwischen sogar auch um Kims Leben. Eine Quelle verriet nun, wie Pete mit dieser Situation umgeht.

"Pete wusste schon zu Beginn ihrer Beziehung, dass es ein Drama um Kims Scheidung geben würde", verriet ein Insider gegenüber HollywoodLife – dass er nun aber selbst so mit hineingezogen wird, soll den Komiker wohl ziemlich ratlos zurücklassen. "Pete war offensichtlich noch nie zuvor in einer solchen Situation", erklärte die Quelle und weiß, dass er sich einfach nur von dem "Stronger"-Interpreten fernhalten möchte. "Er konzentriert sich darauf, sein eigenes Ding zu machen und wird nicht zulassen, dass Kanye seiner Beziehung zu Kim in die Quere kommt", berichtete der Informant.

Erst vor einigen Tagen sorgte Kanye erneut für Aufruhr. In einer Reihe von Instagram-Posts untersagte der Musiker Pete den Kontakt zu seinen vier Kindern und kündigte an, seine Familie schon bald wieder zusammenbringen zu wollen. Weil Kanye die Beiträge bereits wieder gelöscht und sich öffentlich für die Inhalte entschuldigt hat, stehen vorerst alle Zeichen auf Waffenstillstand. Wie lange der allerdings anhält, bleibt jedoch abzuwarten...

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

