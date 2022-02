Kim Kardashian (41) steckt in einem handfesten Ex-Drama! Seit einigen Wochen sorgt der Noch-Ehemann der Unternehmerin immer wieder für Trubel. Im Netz schoss Kanye West (44) zuletzt wiederholt gegen die neue Beziehung der Reality-TV-Bekanntheit mit Pete Davidson (28) – und rief seine Fans sogar zum Aufstand gegen den Comedian auf. Die Sorgen um ihren Ex und ihren Neuen will Kim nun wohl für einen Moment vergessen – und zwar mithilfe ihrer Kids.

Auf ihrem Instagram-Foto teilte die vierfache Mama am Donnerstag mehrere neue Fotos mit ihrer Tochter North. In pinken Partner-Pyjamas kuscheln die zwei im Bett und schneiden dazu witzige Grimassen. Zu den niedlichen Schnappschüssen postete Kim lediglich ein Herz-Eomoji – ihre Follower waren begeistert. Paris Hilton (41), Khloé Kardashian (37) und Simon Huck kommentierten den Beitrag mit lieben Worten.

Den Support ihrer Freunde kann Kim derzeit mehr als gebrauchen. Die Kurven-Queen macht sich nämlich ziemlich Sorgen um ihren Lover – das machten Textnachrichten der Beauty deutlich, die Kanye im Netz mit seinen Followern teilte. "Jemand wird Pete verletzen!", schrieb sie ihrem Verflossenen offenbar.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

