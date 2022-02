Alles aus und vorbei bei Antonino De Niro und Monami van Eden! In der vergangenen Staffel von Are You The One? lernten sich die beiden Singles kennen und lieben. Bereits nach wenigen Tagen waren die Turteltauben in der TV-Villa unzertrennlich. Beim großen Wiedersehen gaben das Model und der Fitnesstrainer sogar bekannt, dass sie ein Paar sind. Doch damit ist nun auch schon wieder Schluss: Monami und Antonino sind wieder getrennt!

Diese Romanze war wohl nur von kurzer Dauer. "Kaum ist die Reunion online, da ist der Traum von der großen Liebe zerplatzt", heißt es in einem neuen Post auf der offiziellen Instagram-Seite der Realityshow. Monami und Antonino gehen ab sofort also wieder getrennte Wege. Ob die Experten in diesem Fall also doch recht hatten? Immerhin hatten sie die Schönheit und den Bartträger während der Sendung nicht als Perfect Match verbucht.

Einige Fans hatten mit der Trennung offenbar schon gerechnet. "War doch klar, so wie die geantwortet haben und wie begeistert sie bei der Reunion waren", kommentierte beispielsweise ein Nutzer den Beitrag. Ein anderer User zeigte sich hingegen zuversichtlich, dass beide Singles sicherlich noch ihr perfektes Gegenstück finden werden.

Antonino, Reality-TV-Bekanntheit

Monami van Eden, Reality-TV-Bekanntheit

Antonino De Niro, Reality-TV-Bekanntheit

