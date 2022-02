Monami van Eden und Antonino De Niro galten als das Traumpärchen der diesjährigen Are You The One?-Staffel. Bereits an Tag eins hatten die beiden ein Auge aufeinander geworfen und waren sich dann auch körperlich sehr nahegekommen. Nachdem ihre Mitbewohner die Turteltauben in die Match Box gewählt hatten, folgte jedoch das ernüchternde Ergebnis – die zwei sind kein Perfect Match. Doch ging die Romanze von Monami und Antonino nach Ende der Show trotzdem noch weiter?

"Wir haben uns danach öfter getroffen und haben uns kennengelernt. Es gibt Ups und Downs", verriet Antonino in der Wiedersehensfolge der beliebten Datingshow und fügte hinzu, dass die beiden bis heute zusammen seien. Für Moderatorin Sophia Thomalla (32) scheinen die Funken zwischen den beiden jedoch nicht besonders überzuspringen, und so hakte sie bei Monami nach. "Ich brauch halt auch ein bisschen mehr Zeit, um Gefühle zu zeigen. Irgendwann war ich auch richtig verliebt ... Also bin immer noch verliebt", stammelte die schöne Hotelfachfrau.

Auch die Frage, ob die beiden verliebt ineinander seien, beantwortete Antonino zunächst mit einem eher zögerlichen "Joa, sind wir". Sophia hatte nun offenbar genug gehört und fand, dass sich die beiden einstigen Turteltauben so anhörten, als seien sie seit 20 Jahren ein Paar. "Ja, fühlt sich auch so an", stimmte Monami ihr lachend zu.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” seit dem 14. Dezember bei RTL+.

Instagram / monamivaneden Monami van Eden, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / antonino.de.niro Antonino De Niro, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / monamivaneden Monami van Eden, "Are You The One?"-Kandidatin

