Hannah Lee Fowler hat sich umentschieden. Vor wenigen Tagen erst hatte die Frau des Sängers Sam Hunt die Scheidung eingereicht – angeblich wegen Ehebruch. Der "Body Like A Black Road"-Interpret soll ihr fremdgegangen sein, und das, obwohl sie im Mai ein gemeinsames Kind erwarten. Für dieses forderte Hannah in den Scheidungspapieren Unterhalt. Doch jetzt soll sie die Unterlagen zum Ehe-Aus wieder zurückgezogen haben!

Wie US Weekly berichtet, habe Hannah die Papiere noch am selben Tag zurückgenommen, an dem sie sie eingereicht hatte. In einer Mitteilung stufte sie ihre Entscheidung als "freiwillig ungeeignet" ein. Das bedeutet, dass sie in Zukunft ein zweites Mal die Scheidung einreichen kann, ohne ein neues Verfahren zu starten. Damit der Antrag rechtskräftig ist, müsse ihn aber noch ein Richter unterzeichnen. Dann wäre die Scheidung offiziell wieder vom Tisch – vorerst.

Sam und Hannah haben sich bislang noch nicht persönlich zu dem Ganzen geäußert. Die beiden sind bereits seit über fünf Jahren ein Paar. Nach nur wenigen Monaten Beziehung hatten sich der 37-Jährige und seine Liebste verlobt – kurz darauf folgte die Hochzeit. Zuvor war der Country-Musiker mit dem The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco (36) liiert.

Getty Images Sam Hunt, Musiker

Getty Images Sam Hunt und Hannah Lee Fowler im Mai 2017 in Las Vegas

Getty Images Kaley Cuoco, 2019

