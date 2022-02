Die Zuschauer haben wohl schon jetzt ein klares Favoriten-Pärchen! Bei Prominent getrennt treffen Ex-Paare aufeinander und müssen gemeinsam in Challenges gegen die anderen Teams antreten. Einige der wieder vereinten Verflossenen verstehen sich gut, andere weniger. Die Kandidaten sorgten schon in der ersten Folge für eine Menge Action. Ein Duo feiern die Zuschauer mit klarem Vorsprung total: Luigi Birofio und seine Ex Michelle Daniaux!

Aus einer Promiflash-Umfrage, an der sich insgesamt 925 Leser (Stand: 24.02.2022, 11:45 Uhr) beteiligten, geht klar hervor, dass Gigi und Michelle die Fan-Lieblinge sind. 60,1 Prozent (556 Stimmen) finden die beiden ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten am unterhaltsamsten. Das spiegelte sich auch in den Fan-Kommentaren wider: "Bester Typ überhaupt. Mehr von ihm im TV. Genau solche Menschen braucht man", schwärmte beispielsweise eine Userin auf Instagram über Gigi.

Mit 17,7 Prozent (164 Stimmen) landeten Serkan Yavuz (28) und Carina Spack (25) auf dem zweiten Platz. Die beiden sorgten zwar weniger für Lacher, dafür aber für eine Menge Konfliktpotenzial. Da die Reality-TV-Stars nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen waren, ignorierten sie sich und sprachen kein Wort miteinander.

