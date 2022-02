Prominent getrennt ist das neue Lieblingsformat im TV! Am Dienstag flimmerte die erste Folge der neuen Sendung über die Bildschirme. Berühmte Ex-Partner kämpfen in der Show in Südafrika um den Sieg – und stellen sich zugleich den Herausforderungen ihrer gescheiterten Beziehungen. Dabei gab es auch schon mächtig Zoff, unter anderem bei Markus Kok und Cecilia Asoro. Bei den Zuschauern kam das total gut an – sie lieben die neue Trash-TV-Show!

Unter mehreren Instagram-Beiträgen auf dem Promiflash-Account häufen sich die begeisterten Kommentare der Fans. "Ich finde die Show echt super, wer freut sich auch auf die nächsten Folgen?", schrieb ein User. Viele andere amüsierten sich vor allem über Luigi Birofio und Michelle Daniaux – denn die zwei kabbelten sich ununterbrochen: "Am besten ist Gigi. Ich könnte mich totlachen über den!"

Neben Markus, Cecilia, Gigi und Michelle sind unter anderem auch Jenny Elvers (49) und Alex Jolig (59) sowie Serkan Yavuz (28) und Carina Spack (25) mit von der Partie. Letztere begegneten sich in der Show ziemlich kühl und wollten nicht mal mehr miteinander reden! "Sie ist einfach Luft für mich", erklärte der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat.

RTL / Seapoint "Prominent getrennt"-Paare 2022

RTL / Seapoint Markus und Cecilia, ehemalige Partner

RTL / Seapoint Serkan Yavuz und Carina Spack, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

