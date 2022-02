Sind diese beiden Kandidaten jetzt schon Let's Dance-Sieger? Nach der Kennenlernshow in der vergangenen Woche wird es für die 14 Promis in dem Tanzwettbewerb jetzt ernst: Heute Abend muss der erste Teilnehmer die Show verlassen. Zwei von ihnen sind vor einem Rauswurf allerdings sicher: Amira Pocher (29) und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (41) ergatterten das goldene Ticket und sind damit automatisch eine Runde weiter. Hardy Krüger jr. (53) muss hingegen krankheitsbedingt aussetzen. Doch wie stehen die Kandidaten überhaupt in der Gunst der Zuschauer? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 25. Februar 2022, 16:45 Uhr] hervorgeht, führt Amira das Beliebtheitsranking weiterhin an. Von insgesamt 3.873 Teilnehmern stimmten 1.428 und damit 36,9 Prozent für die Moderatorin. Damit lässt sie die Konkurrenz weit hinter sich: Mit 497 Stimmen (12,8 Prozent) ist der ehemalige Leichtathlet Mathias Mester (35) auf Platz zwei. Bastian Bielendorfer (37) ist ihm mit 493 Stimmen (12,7 Prozent) aber dicht auf den Fersen.

Nicht ganz so gut sieht es hingegen für Hardy aus. Den Schauspieler wollen nur 38 Teilnehmer (1,0 Prozent) in der Sendung sehen. Noch schlechter steht es um Caroline Bosbach (32). Die Politikerin ergatterte nur 26 Stimmen (0,7 Prozent). Das Schlusslicht bildet Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) mit 16 Votes (0,4 Prozent).

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / mathiasmester Renata Lusin und Mathias Mester, Februar 2022

Anzeige

Instagram / bielendorfer Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance" 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Lilly zu Sayn Wittgenstein und Andrzej Cibis bei "Let's Dance" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de