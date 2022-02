Frank und Silvana sind endlich rechtmäßig verbundene Eheleute! 2017 trafen die beiden bei Take Me Out aufeinander – allerdings nicht zum ersten Mal: Frank war Silvanas Chef. Nachdem sie herausgefunden hat, dass er sich bei dem Dating-Format beworben hatte, wollte auch sie mitmachen, mit Erfolg: Vor wenigen Wochen gaben sie bekannt, noch in diesem Monat standesamtlich heiraten zu wollen – jetzt war es so weit!

Wie RTL berichtet, haben Frank und Silvana sich am 22. Februar 2022 im Standesamt im nordrhein-westfälischen Lohmar das Jawort gegeben. "Jetzt ist es ganz offiziell und jetzt ist auch die Familie glücklich", schwärmte Silvana. Abgeholt wurden die frisch Vermählten in der rosafarbenen "Take Me Out"-Limousine, in der sie vor fast fünf Jahren zu ihrem ersten Date gefahren sind.

Für Frank und Silvana ist das allerdings nicht die erste Hochzeit. 2020 haben sie sich bereits auf den Malediven trauen lassen. Wegen der noch immer andauernden Gesundheitslage konnten ihre Freunde und Familie jedoch nicht vor Ort sein. Mit der standesamtlichen Trauung sollte das Ganze noch einmal nachgeholt werden.

RTL "Take Me Out"-Silvana

Privat Die "Take Me Out"-Stars Frank und Silvana am Tag ihrer Hochzeit

RTL Frank und Silvana in der "Take Me Out"-Limousine

