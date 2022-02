Alte Reality-Liebe rostet nicht! In der neuen Show Prominent getrennt müssen acht Ex-Promipärchen gegeneinander in Challenges antreten. Bei den meisten flogen bereits in der ersten Folge die Fetzen, aber einige der Verflossenen scheinen auch alte Gefühle wiederzuentdecken – wie auch Gigi Birofio und Michelle Daniaux. Die beiden haben sich 2020 bei Ex on the Beach kennengelernt und ineinander verliebt, bevor im Oktober 2021 die Trennung folgte. Doch die Gefühle waren wohl nie ganz verflogen, wie Promiflash jetzt erfahren hat.

Bereits vor "Prominent getrennt" wollte Gigi seine Michelle offenbar wieder zurückerobern. "Er hat mir kurz vor dem Dreh gesagt, dass er mich wieder zurückwill, woraufhin ich meinte, dass die Show ja dann eh zum perfekten Zeitpunkt kommt, da wir dort gucken können, ob wir es schaffen, wieder ein Team zu sein", verriet Michelle im Promiflash-Interview. Für Gigi scheinen die beiden nach wie vor ein Dream-Team zu sein, denn er versuchte bereits in der ersten Folge, die schöne Blondine zu küssen, was sie aber abblockte. "Ich wusste, dass Michelle den Kuss ablehnen würde. Aber ich hab’s halt trotzdem probiert, weil ich bin halt so, und Michelle kennt auch nichts anderes von mir", erklärte Gigi.

Die Funken sprühen also zwischen dem Ex-Pärchen. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass sie das gemeinsame Schlafen in einem Bett offensichtlich mit Freude annahmen. Vor allem Michelle genoss anscheinend Gigis Nähe: "Es hat sich sehr vertraut angefühlt, wieder zusammen in einem Bett zu schlafen, und es war schön, mit der Person, für die man ja noch Gefühle hat, wieder zu kuscheln und sich gegenseitig damit Kraft zu schenken für die kommenden Challenges." Und Kraft werden die beiden in der zweiten Folge, die am 1. März um 22.35 Uhr auf RTL läuft, brauchen.

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

RTL / Seapoint Gigi und Michelle bei "Prominent getrennt"

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio im Frühjahr 2021

