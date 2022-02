Chelsea Handler (47) kann es nicht lassen! In der Vergangenheit teilte die Komikerin gerne mal Schnappschüsse und Videos von sich, die sie leicht bekleidet zeigen. So protestierte sie unter anderem vor sieben Jahren nackt gegen den Krieg im Nahen Osten. Aber auch zu anderen Anlässen zieht die Moderatorin blank: Chelsea postete anlässlich ihres 47. Geburtstags ein Video, in dem sie oben ohne Ski fährt.

"47! Ich mache all das, was ich liebe, mit dem Mann, den ich liebe", schrieb die TV-Bekanntheit zu dem Clip auf Instagram. Die Aufnahme zeigt, wie die Autorin – nur mit einem Slip bekleidet – eine Skipiste herunterfährt. Ihre Brustwarzen bedeckte Chelsea für das Video jedoch mit Aufklebern. Auf diesen abgebildet waren die amerikanische und die kanadische Flagge. Ebenfalls oben ohne fuhr ihr Partner Jo Koy (50) hinter ihr die verschneiten Berge auf einem Schneemobil herunter.

Ihre Schauspiel-Kollegin Jennifer Garner (49) ist von Chelseas jährlicher Nackedei-Skifahrt begeistert. "Ich hoffe, dass diese Tradition für immer weiterlebt. Alles Gute zum Geburtstag", kommentierte sie unter dem Clip. Auch Nicole Scherzinger (43) und Kerry Washington (45) waren von dem Video ziemlich angetan.

Getty Images Chelsea Handler, Autorin

Instagram / chelseahandler Jo Koy und Chelsea Handler, September 2021

Getty Images Jennifer Garner im November 2021 in West Hollywood

