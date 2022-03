Wie steht es um Lewis Hamiltons (37) Liebesleben? Der Formel-1-Star hält seine Beziehungen weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die letzte öffentliche Romanze führte der Rennfahrer von 2007 bis 2014 mit On-Off-Freundin Nicole Scherzinger (43). Zuletzt soll der Sportler mit dem Model Camila Kendra angebandelt haben. Publik machten sie ihre Liaison jedoch nicht. Doch jetzt heißt es: Zwischen Lewis und Camila soll schon wieder alles aus und vorbei sein!

Ein Insider plauderte gegenüber The Sun aus, dass bei Lewis und Camila aus einer jahrelangen Freundschaft Liebe entstanden sei. Das Model habe bereits in dem Haus des 37-Jährigen im US-Bundesstaat Colorado gewohnt, doch nun soll ihre Beziehung gescheitert sein. "Ihre Freunde dachten, dass sie ein tolles Paar abgeben würden, aber es sollte nicht sein. Sie stehen sich nicht mehr so nahe, wie sie es einmal waren", erklärte die Quelle.

Ob zwischen Lewis und Camila böses Blut herrscht, ist unklar. Offenbar ist die 28-Jährige dem gebürtigen Engländer auch auf Instagram entfolgt. Ein Grund für ihre Trennung soll gewesen sein, dass es sich zwischen ihnen "abgekühlt" habe, meinte der Insider.

Getty Images Lewis Hamilton und Nicole Scherzinger bei den British Fashion Awards in London, 2014

Instagram / camila.kendra Camila Kendra, Model

Instagram / camila.kendra Camila Kendra im Juni 2021

