Ist bei den beiden bald Nachwuchs zu erwarten? Sandra Sicora (29) und Tommy Pedroni lernten sich 2021 bei der Realityshow Ex on the Beach kennen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde aus den beiden schließlich doch noch ein Paar. Und seitdem turteln die Realitystars, was das Zeug hält. Der Franzose und die gebürtige Kölnerin wollen demnächst zusammenziehen und sind auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung in Nizza. Sandra wäre sogar schon bereit, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen und spricht über Nachwuchs.

Bei einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story stellte ihr ein Follower die Frage, ob Tommy und sie sich eines Tages Kinder wünschen. Das beantwortet die Beauty ganz klar mit "Ja" und fügt hinzu: "Bei mir gib es keinen Zeitpunkt, ich bin auch jetzt schon bereit." Aber sie akzeptiere auch, dass Tommy noch nicht so weit sei. "Wir sind ja selbst noch Kinder, sagt er immer", ergänzt sie mit einem Grinsen.

Daran, dass Tommy und sie irgendwann gemeinsam Nachwuchs bekommen, scheint die Influencerin aber keine Zweifel zu haben. "Die richtige Zeit wird schon von alleine kommen. Ich kann mir Tommy sehr gut als Vater meiner Kinder vorstellen", schwärmt Sandra und fügt abschließend noch ein weißes Herz hinzu.

Instagram / tommypedroni Sandra und Tommy, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2021

Instagram / _sisandra Sandra und Tommy, Oktober 2021

Instagram / _sisandra Sandra, "Ex on the Beach"-Bekanntheit

