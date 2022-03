Die Euphoria-Fans haben eine irre Vermutung! Seit 2019 ist die Serie über die drogenabhängige Jugendliche Rue (Zendaya Coleman, 25) in aller Munde. Mit jeder Menge Sex, Brutalität und Drama zog die Show bisher ein Millionenpublikum an. Besonders zum Ende der zweiten Staffel rückte die Figur Ashtray (Javon Walton, 15) in den Vordergrund. Und über den kriminellen Teenie gibt es jetzt eine wilde Theorie – ist Ashtray mit dieser anderen Figur verwandt?

Während der zweiten Staffel wurde kurz und knapp die Geschichte von Ash angerissen. Demnach nahm Fezcos (Angus Cloud, 23) Großmutter ihn als Kleinkind auf und zog ihn anschließend groß. In den Sequenzen war die jüngere Version des später tätowierten Dealers zu sehen. Ein ähnlich aussehendes Kind war auch schon auf einem Foto von Familie Jacobs in Staffel eins zu erkennen, bei dem es sich offenbar um den mysteriösen kleinen Bruder von Nate (Jacob Elordi, 24) handelte.

Einige Zuschauer sind deshalb sicher: Ashtray stammt aus einer Affäre von Cal (Eric Dane, 49) oder dessen Frau Marsha (Paula Marshall), wurde deshalb verbannt und nie großartig thematisiert! Damit wäre das Rätsel um das dritte Kind auf dem Foto geklärt – ebenso wie Ashtrays Herkunft. Was meint ihr: Könnte die Theorie zutreffen? Stimmt unten ab.

