Hier erregen nicht nur die verschiedenen Modekollektionen Aufsehen. Auf der Fashion Week in Paris erscheint alles, was in der Promiwelt Rang und Namen hat. Die Stars lenken dabei mit ihren extravaganten Outfits oft von den Models auf dem Laufsteg ab. Auch bei der Louis-Vuitton-Modenschau war ein riesiges Staraufgebot: So kamen unter anderem die Schauspielerinnen Emma Stone (33) und Chloë Grace Moretz (25). Und auch Joe Jonas (32) und Sophie Turner (26) strahlten bei der Show um die Wette.

In lässigen Outfits posierten die beiden Händchen haltend nebeneinander. Während Joe schwarze Sneaker und Nagellack zu einer weiten dunklen Hose und einer lockeren Jacke des Labels kombinierte, war Sophies Look etwas außergewöhnlicher. Sie trug ein bis zum Bauch ausgeschnittenes Lederkleid über einem weißen Crop Top. Dazu kombinierte die Schauspielerin einen schwarzen Samtblazer, rote Samtsandalen und eine Designertasche.

Unter dem weiten Kleid schaffte Sophie es mal wieder perfekt, ihre vermutete Schwangerschaft zu kaschieren. Vor wenigen Wochen tauchten nämlich Bilder auf, die sie mit einem deutlichen Babybauch zeigten. Bisher hat sich das Paar jedoch noch nicht zu dem erneuten Nachwuchs geäußert. Ein Insider hatte allerdings bestätigt, dass die Mutter einer einjährigen Tochter bereits die Halbzeit überschritten haben soll.

Getty Images Joe Jonas im März 2022 auf der Pariser Fashion Week

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas im Juni 2019

P & P/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Los Angeles

