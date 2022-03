Wird er jetzt König? Queen Elizabeth II. (95) versetzte die ganze Welt in Aufruhr, als bekannt wurde, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Zwar gehe es der Majestät nach und nach besser, dem Buckingham Palast hat sie aber den Rücken gekehrt – die Königin lebt nun dauerhaft in Windsor. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Monarchin? Ihr Sohn Prinz Charles (73) könnte schon bald auf dem Thron Platz nehmen!

Berichten zufolge sind die Planungen für die Thronbesteigung des Prinzen bereits in vollem Gange – demnach bereiten sich die Mitglieder der Familie auf den Fall vor, dass Charles König wird. "Seit letztem Herbst, als der Gesundheitszustand der Queen schwankte, konzentrieren sich die Leute mehr auf den Übergang", verriet Joe Little, Chefredakteur des Magazins Majesty. Der Transfer werde sogar schon seit einigen Jahren durch geheime Vorkehrungen geplant, um schnell einsatzbereit zu sein.

Die Queen hatte nämlich auch unabhängig von ihrer Viruserkrankung immer wieder für Aufsehen gesorgt und die Royal-Fans in Sorge versetzt: Seit einigen Monaten schon muss die 95-Jährige wichtige Termine absagen, da sich ihr Gesundheitszustand offenbar verschlechtert.

Getty Images Queen Elizabeth II. auf Windsor Castle im Februar 2022

Getty Images Die Queen und Prinz Charles

Getty Images Die Queen im Februar 2022

